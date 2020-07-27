Суд Петербурга оставил судьбу Дома книги под вопросом

Судья заключил, что постановление может быть обжаловано.

Арбитражный суд Петербурга в понедельник, 14 марта, отклонил решение об апелляции на решение о признании недействительными договоров аренды между ООО "Книжный магазин № 1" и ЗАО "Зингер". Об этом сообщают "Невские новости".

Ответчик был недоволен исходом заседания. Он добавил, что после изучения новых материалов планирует подать еще одну жалобу.

Судья заключил, что постановление может быть обжаловано.

Напомним, что сторонами дела является ЗАО "Зингер" и ООО "Книжный магазин №1". Иск ЗАО "Зингер" подало ещё в марте 2021 года. Как рассказали РБК Петербург в пресс-службе "Альфа-Банка" (собственник ЗАО "Зингер"), контракты были заключены на невыгодных для банка условиях. Всё дело в том, что договоры были подписаны, когда "Зингер" контролировал бывший владелец Балтийского банка. В ходе рассмотрения дела суд усмотрел сговор в ущерб интересам владельца Дома Зингера.

Несмотря на то, что решение еще не принято, в Смольном уже разрабатывают концепцию будущего магазина и даже выбрали дату для открытия после ремонта. Читатели Piter.TV при этом обратили внимание на то, что магазин заметно опустел.

Ранее мы сообщали, что в Музее блокады Ленинграда представили блокадный дневник подростка. До 22 июня в музее действует выставка "Жил да был человек маленький…", основанная на дневнике Игоря Никитина.

Фото: Piter.tv