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В Музее блокады Ленинграда представили блокадный дневник подростка
Сегодня, 9:08
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В Музее блокады Ленинграда представили блокадный дневник подростка

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До 22 июня в музее действует выставка "Жил да был человек маленький…", основанная на дневнике Игоря Никитина.

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда 9 марта состоялась презентация книги "Игорь Никитин. Блокадный дневник".

Это полное, без изъятий, издание дневника ленинградского подростка Игоря Никитина, делавшего регулярные записи с 19 июля 1941 года по 1 января 1943 года. Издание снабжено научными комментариями и справочными материалами. Дневник был передан в фонды музея в 2016 году, до этого хранился в семье и никогда не издавался.

Дневник изобилует бытовыми мелочами. Так, нечасто описываются факты любительской фотосъемки на улицах города (тогда существовал запрет на проведение фотосъемки). В книге есть сохранившиеся фотографии периода блокады, сделанные Игорем Никитиным.

До 22 июня в музее действует выставка "Жил да был человек маленький…", основанная на дневнике Игоря Никитина.

Фото: Музей обороны и блокады Ленинграда

Теги: блокада, дневник, музей обороны и блокады ленинграда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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