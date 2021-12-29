Пиотровский рассказал о планах на Дом книги в случае его возвращения в Дом Зингера

На данный момент площадь арендует частная компания.

Разрабатывать концепцию обновленного книжного магазина в Доме Зингера на Невском проспекте будет рабочая группа. Об этом 3 февраля сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Судьба Дома книги решится 7 февраля. Если будет принято положительное решение, правопреемником договора аренды на 49 лет станет Альфа-банк. Тогда книжный сможет вернуться на свое место.

В 1999 году петербургскую сеть выселили под предлогом ремонта из здания на Невском проспекте. После ремонтных работ в исторических помещениях открылся коммерческий книжный, это стало возможно благодаря юридическим уловкам. рассказывал Пиотровский.

В состав рабочей группы войдут представители Комитета по печати, директор "Подписных изданий" Михаил Иванов, директор издательства "Поляндрия" Олег Филиппов, главный редактор издательства Ивана Лимбаха Ирина Кравцова, издатель комиксов Дмитрий Яковлев, директор магазина "Мост" Олег Черноусов, представители петербургского отделения Российского книжного союза, союза писателей.

Пиотровский рассказал, что в здании проведут косметический ремонт. Поэтому некоторое время магазин будет закрыт. Открытие планируется 14 мая.

Фото: Piter.TV