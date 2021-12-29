Суд по книжному магазину в Доме Зингера перенесли

В дом хотят вернуть исторический книжный.

Суд, который должен был решить судьбу Дома книги в Доме Зингера, пришлось перенести. Заседание было назначено на 7 февраля, новая дата не сообщается.

Сторонами дела является ЗАО "Зингер" и ООО "Книжный магазин №1". Иск ЗАО "Зингер" подало ещё в марте 2021 года. Как рассказали РБК Петербург в пресс-службе "Альфа-Банка" (собственник ЗАО "Зингер"), контракты были заключены на невыгодных для банка условиях. Всё дело в том, что договоры были подписаны, когда "Зингер" контролировал бывший владелец Балтийского банка. В ходе рассмотрения дела суд усмотрел сговор в ущерб интересам владельца Дома Зингера.

Несмотря на то, что решение еще не принято, в Смольном уже разрабатывают концепцию будущего магазина и даже выбрали дату для открытия после ремонта. Читатели Piter.TV при этом обратили внимание на то, что магазин заметно опустел.

Фото: Piter.TV