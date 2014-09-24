Красноярского стритрейсера, взлетевшего на Skoda в центре Петербурга, арестовали

Он пробудет в СИЗО до 11 декабря.

В Петербурге арестовали красноярского стритрейсера Сергея Полева, подозреваемого в хулиганстве. В СИЗО он пробудет до 11 декабря этого года. Решение принял Дзержинский районный суд. Об этом 15 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, в ночь на 12 октября лишенный прав красноярский гонщик совершал на автомобиле Skoda на проезжей части Верхнего Лебяжьего моста опасные маневры. Спустя два дня молодого человека задержали, однако на вопросы он отказался отвечать. По словам Полева, трюки не являются для него способом заработка, исключительно хобби.

Ранее петербургский лихач Валера Бес королем проехался по закрытой полосе КАД.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петерюургу и области