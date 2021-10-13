Неизвестный стритрейсер взлетел на Skoda в центре Петербурга

Ранее его лишили прав.

Неизвестный стритрейсер устроил целое шоу в центре Петербурга. Молодой человек взлетел на набережной Невы на своей черной иномарке Skoda, используя мостик у Летнего сада в качестве трамплина. Своим трюком он поделился на своей странице в Instagram 13 октября. Судя по посту, стритрейсер понимал, что его привлекут к ответственности за опасные маневры.

Выяснилось, что гонщик родом из Красноярска. Он хорошо известен местным сотрудникам ГИБДД. В 2019 году в сети молодой человек начал выкладывать ролики с гонками по городу на скорости 180 км/ч. Также попадались видео, на которых стритрейсер намеренно издевался над сотрудниками ГИБДД, нарушая ПДД прямо у них на глазах. В августе этого же года молодого человека задержали, на тот момент ему было 24 года. Права неизвестный получил в 2014 году, однако к моменту задержания он уже был лишен их до 2025 года. Тогда ему присудили 15 суток и ряд штрафов, позже в том же году — еще 30 суток. Об этом сообщает красноярское издание NGS24.RU.

В мае этого года стритрейсер вновь напомнил о себе — он выложил новое видео. На нем молодой человек разгоняется до 206 км/ч и мчит от полиции по встречной. Спустя 10 дней его снова задержали. Его оштрафовали на 60 тысяч рублей по 14 протоколам и арестовали на 15 суток.

Видео: Instagram / skodastreetracing