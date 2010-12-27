Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

На подготовку документов ответчику дали больше года.

Суд ООН дал России больше года на подготовку ответа на украинский иск. В Гааге установили крайнюю дату подачи соответствующих документов - 8 декабря 2020.

Решение о дальнейших процедурных вопросах будет принято в соответствии с установленным порядком прокомментировали в инстанции

За это время российские дипломаты должны подготовить ответ на претензии Киева. Там обвиняют Москву в нарушении двух международных конвенций. Одна из них касается борьбы с финансированием терроризма, вторая - ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Еще в апреле 2017 года суд ООН частично удовлетворил требования Украины. Москву обязали воздержаться от ущемления прав крымских татар. Чиновники также должны обеспечить доступ обучения на украинском языке в Крыму. В деле о финансировании террористов суд не выявил условий для необходимости установления особых мер.

Ранее Piter.tv писал о том, что Киев не отказывается от иска к РФ в суде Гааги по делу о задержании кораблей.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

