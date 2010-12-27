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Rybka123

Гаагский суд отклонил возражения России по иску Украины

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Киев обратился в суд в 2017 году.

Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию в иске Украины против Российской Федерацией. Решение об этом было принято на заседании суда 8 ноября.

Киев обвинил Москву в нарушении международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Российская сторона в свою очередь заявила, что рассматриваемые вопросы не связаны с сущностью текущих разногласий между двумя странами. 

Иск был подан в 2017 году. После заявления гаагского суда должны быть объявлены крайние сроки подачи контраргументов, после чего дело начнут рассматривать по существу. 

Видео: YouTube/Организация Объединенных Наций

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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