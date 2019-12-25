Решение приводится на официальном сайте Верховной инстанции.

Суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Верховной инстанции в Гааге. Ранее соответствующее ходатайство Москва подала в июне 2020 года. В документе содержалось требование приостановить исполнение арбитражных решений о выплате более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

Суд оценил, как будут затронуты интересы обеих сторон в связи с продолжением или приостановкой исполнения решений, и не нашел оснований для удовлетворения ходатайства РФ постановление Верховного суда Нидерландов

Эксперты уточнили, что данное постановление означает, что экс-акционеры ЮКОСа могут и далее добиваться от РФ выполнения арбитражных решений в ожидании окончательного постановления по делу.

Глава Минюста считает, что России объявлена юридическая война.

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