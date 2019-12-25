Константин Чуйченко

Жалобу России на решение по делу ЮКОСа рассмотрят в 2021 году. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко. Чиновник напомнил, что Москва подала жалобу на постановление Апелляционного суда Гааги по делу бывших акционеров компании ЮКОС.

Мы ожидаем рассмотрения жалобы в следующем году. Наша позиция подготовлена, но тем не менее подготовка продолжается Константин Чуйченко, глава Минюста России

Эксперт уточнил, что позиция России по данному делу заключается в том, что арбитражная инстанция не вправе рассматривать дело в отношении Москвы. Это связано с тем, что соглашение энергетической хартии находился в режиме временного применения, но не был ратифицирован. Юрисдикционные последствия должны применяться только после ратификации соглашения. По словам Чуйченко, только после решения российского парламента Арбитраж мог расследовать дело в случае нарушения Россией каких-либо обязательств.

Суд США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа.

Фото: Piter.tv