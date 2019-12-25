Разбирательство приостановлено из-за параллельного процесса в Гааге.

Суд США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа. Соответствующее постановление вынесла федеральная инстанция округа Колумбия в штате Вашингтон. Решение принимала судья Берил Хауэлл. На данный момент судебное разбирательство приостановлено до 18 ноября 2022 года. Речь идет о деле, в рамках которого бывшие акционеры компании пытаются получить от государства 50 млн долларов.

Рассмотрение приостановлено до того момента, пока Верховный суд Нидерландов не рассмотрит кассационную жалобу Москвы в рамках параллельного судебного процесса в Гааге. Обе стороны конфликта 20 мая 2021 года должны предоставить Хауэлл отчеты о развитии событий в Гааге. Они также должны сообщать об изменениях каждые полгода.

В сентябре Россия подала заявление, в котором говорилось о том, что ЮКОС не смог предоставить ни одной причины, по которой судебный процесс должен быть возобновлен.

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