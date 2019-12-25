Россия попросила приостановить исполнение решений по делу ЮКОСа

Акционеры ЮКОСа обратились с иском в Международный арбитраж в Гааге в 2005 году.

Россия обратилась в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров компании ЮКОС. Об этом сообщил заместитель главы Минюста России Михаил Гальперин, пишут "РИА Новости".

Слушания по данному иску пройдут 30 октября. Гальперин подчеркнул, что надеется на то, что суд вынесет решение по иску до конца декабря 2020 года. Представитель Минюста заявил, что ранее суд уже поддерживал позицию РФ России и отклонил доводы истцов. Тогда они заявляли, что субъекты спора не попадают под юрисдикцию, чтобы подавать ходатайство о приостановлении.

Акционеры ЮКОСа обратились с иском в Международный арбитраж в Гааге в 2005 году. Сначала суд встал на сторону заявителей и вынес решение выплатить им 50 миллиардов долларов. Однако Окружной суд Гааги отменил решение, но после в апелляции в суд вновь встал на сторону акционеров. На тот момент сумма штрафа выросла до 57 миллиардов долларов – за счёт пеней.

Ранее в городах РФ проходили обыски у участников предвыборного проекта "Открытой России".

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