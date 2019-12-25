С обыском пришли также в московский офис "Открытой России" и в редакцию "МБХ медиа".

В городах РФ проходят обыски у участников предвыборного проекта "Открытой России" — "Объединённых демократов". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Известно, что Во Владимирской области обыски начались у технолога штаба по имени Александр, координатора проекта Кирилла Ишутина и кандидата в городскую думу Владимира Ильи Косыгина.

В Ивановской области силовики пришли к обыску к кандидату в депутаты Андрею Сергееву, координатору проекта Николаю Дьячкову и кандидату в депутаты Ирине Мальцевой.

В Татарстане обыск начался у кандидата в депутаты Ирины Никифоровой. Также с обыском пришли в штаб проекта "Объединенные демократы" в Казани.

С обыском пришли также в московский офис "Открытой России" и в редакцию "МБХ медиа".

Все обыски проходят в рамках уголовного дела ЮКОСа.

Ранее был задержан член Координационного совета оппозиции Белоруссии Максим Знак.