Глава Минюста рассказал подробности о новом КоАП

По многим статьям санкционная планка была снижена.

Министр юстиции Константин Чуйченко рассказал подробности о новом кодексе административных правонарушений. По его словам, минимальный штраф теперь составит 500 рублей.

Все санкции, которые составляли 100-300 рублей подлежат изменению. Константин Чуйченко, глава Минюста РФ

При этом, по его словам, по многим статьям санкционная планка была снижена. Министр заявил, что новый кодекс будет более гуманным — его целью будет не карательная функция, а профилактика правонарушений.

Также будет увеличено количество составов, по которым возможна уплата штрафа с 50% скидкой. На 102 увеличено количество составов, по которым возможно предупреждение. Сейчас их 258.

Ранее Минюст проверит организацию "Открытой России".

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