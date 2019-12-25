Минюст проверит организацию "Открытой России"

НКО должны проверять раз в три года.

Во вторник, 20 октября, стало известно, что Минюст решил проверить "Открытый Петербург" еще раз, несмотря на недавнюю проверку этой весной. Об этом сообщило издание Znak.com.

В самой организации отмечают, что иностранного финансирования нет, отчетность сдается вовремя, поэтому все "претензии абсурдны". По результатам весенней проверки уличить НКО в иностранном финансировании не удалось. Что послужило причиной проводить проверку в этот раз, не уточняется.

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Фото: Pixabay