  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минюст проверит организацию "Открытой России"
Сегодня, 21:23
149
smirenny

Минюст проверит организацию "Открытой России"

0 0

НКО должны проверять раз в три года.

Во вторник, 20 октября, стало известно, что Минюст решил проверить "Открытый Петербург" еще раз, несмотря на недавнюю проверку этой весной. Об этом сообщило издание Znak.com.

В самой организации отмечают, что иностранного финансирования нет, отчетность сдается вовремя, поэтому все "претензии абсурдны". По результатам весенней проверки уличить НКО в иностранном финансировании не удалось. Что послужило причиной проводить проверку в этот раз, не уточняется. 

Ранее мы писали, что в Петербурге обсудили будущее волонтеров-экологов в России.

Фото: Pixabay

Теги: открытая россия, проверка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии