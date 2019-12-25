В Петербурге обсудили будущее волонтеров-экологов в России

В ней приняли участие добровольцы организации "Давай!".

В минувшие выходные, 17 октября, в Петербурге прошла стратегическая сессия "Будущее экологического волонтерства в России" от Всероссийской Общественной организации волонтеров-экологов "Делай!". О мероприятии рассказал корреспондент Piter.TV.

На встрече волонтеры города обсудили формирование экологической ответственности и экологического мировоззрения, рассмотрели и проанализировали проблемы города и механизмы, через которые можно прийти к улучшению его экологической среды. Вместе с региональным координатором организации "Делай!" Вадимом Гриценко попробовали составить чек лист на среднесрочную перспективу работы волонтеров-экологов в 2021 году, куда вошли проверка организаций по раздельному сбору мусора, чтобы в дальнейшем сделать видеообзор и показать жителям города, какие фирмы на самом деле занимаются переработкой, а какие свозят мусор в общий сбор; разделение мусора в образовательных учреждениях; эко-просвещение в школах; организация эко-встреч для планирования и разработки новых проектов; усиленное продвижение волонтерства через социальные сети, сотрудничество с эко-блогерами.

На данный момент организация формирует штаб координаторов по всей России и имеет в своем составе 25 регионов. К ноябрю этого года запланировано выйти на 43 субъекта РФ. За 2019-2020 год организация успела высадить более 80 тыс. деревьев, провести около сотни мероприятий, сдать в переработку более 5 тысяч тон сырья и организовать проект "Дело в природе", в ходе которого ребята создавали различный кейсы, лучшие из которых вышли в финал.

В начале сессии выступил эксперт, чтобы участники смогли взглянуть на экологию не только с точки зрения добровольческих инициатив, но и углубиться с научной точки зрения. Экспертом был победитель международного конкурса научно-исследовательских работ "Старт в науке", лауреат Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи "Национальное достояние России", волонтер Всероссийского экологического урока "Сделаем вместе!" Марат Басимбиев.

Сейчас сохранение экологии – основная задача человечества. Природные богатства были и остаются для человека самым ценным и дорогим ресурсом. Их исследование и анализ зависят от нашей экологической культуры. Она помогает пропагандировать охрану природы, сохранять здоровье и сформировать личность каждого из нас. Считаю, что создание экологической базы знаний у школьников и студентов позволит достичь решения во многих вопросах связанных с экологией. Развитие и популяризация эко культуры – одна из волонтерских задач, с которой нам предстоит работать и дальше. Марат Басимбиев.

Организация "Делай!" призвана преодолеть преграды на пути развития экологического волонтерства в России. Создать отделения в каждом регионе России; координировать усилия существующих эковолонтерских объединений; формировать единую повестку в области экологического волонтерства.

Цель организации "Делай!" — стать экологической добровольческой организацией, объединяющей заинтересованные физические и юридические лица во всех регионах России и создать условия для развития экологического волонтерства.

Эксперт стратегической сессии Басимбиев Марат прочитал участникам приветственное письмо от кандидата биологических наук экологии, безопасности человека и природы, лауреата международного конкурса "Созвездие талантов" и лауреата премии Лихачева Анны Обуховской.

Уважаемые участники, спасибо, что понимаете значимость и необходимость охраны окружающей среды. Мы все в ответе за планету Земля. Здоровье каждого из нас зависит от ее здоровья. Спасибо, что защищаете жизнь людей, спасаете от беспредела леса, озера, животных, привлекаете людей защищать природу. Желаю активно стоять на страже нашей жизни, вносить неоценимый вклад в защиту окружающей среды, повышать уровень общественного экологического сознания. Желаю всем кто связал свою судьбу с экологическим волонтерством здоровья и реализации намеченных целей. Успехов! сказала Анна Обуховская.

Благодаря стратегической сессии "Будущее экологического волонтерства в России" новые участники движения смогли лично познакомиться и пообщаться друг с другом, узнать о стремлениях и достижениях каждого, обменяться контактами для дальнейших действий и реализации намеченных проектов.

Текст и фото: Алиса Калегина