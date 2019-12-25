Глава Минюста считает, что России объявлена юридическая война

Константин Чуйченко считает, что РФ должна адекватно себя защищать на международной арене.

Глава Минюста России считает, что Москве объявлена юридическая война. Об этом глава профильного ведомства Константин Чуйченко рассказал в интервью журналистам телеканала "Россия-24".

Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении Константин Чуйченко, глава Минюста России

Чиновник объяснил, что самым большим юрилическим делом против РФ в иностранных судах можно считать дело бывших вакционеров ЮКОСа. С России хотят взыскать более 50 миллиардов долларов. Жалобу России на решение по делу ЮКОСа рассмотрят в 2021 году.

Фото: Piter.tv