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Глава Минюста считает, что России объявлена юридическая война
Сегодня, 10:25
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lesjasap

Глава Минюста считает, что России объявлена юридическая война

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Константин Чуйченко считает, что РФ должна адекватно себя защищать на международной арене.

Глава Минюста России считает, что Москве объявлена юридическая война. Об этом глава профильного ведомства Константин Чуйченко рассказал в интервью журналистам телеканала "Россия-24".

Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении

Константин Чуйченко, глава Минюста России

Чиновник объяснил, что самым большим юрилическим делом против РФ в иностранных судах можно считать дело бывших вакционеров ЮКОСа. С России хотят взыскать более 50 миллиардов долларов. Жалобу России на решение по делу ЮКОСа рассмотрят в 2021 году.

Фото: Piter.tv

Теги: константин чуйченко, минюст, юридическая война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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