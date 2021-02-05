Су-24М ВКС РФ разбомбили штаб чеченских террористов в Сирии

Удар стал одним из самых мощных для ВКС РФ за последние полгода.

Российский самолет Су-24М Воздушно-космических сил РФ разбомбили штаб чеченских террористов в Сирии. Кадры появились в социальных сетях. По данным СМИ, военные из России ликвидировали высокопоставленных лиц среди боевиков.

Ранее появилась информация о том, что воздушные удары ВКС РФ приурочены к памятной дате, связанной с гибелью пилота Романа Филипова. Самолет российского летчика был сбит террористами три года назад в Идлибе.

Информационное агентство "Русская весна" уточнило, что на кадрах зафиксирована ликвидация штаба в Сирии, а также поражение других инфраструктурных объектов местных боевиков. В операциях принимала участие истребительная и бомбардировочная российская авиация. Основной целью военных стал центр подготовки боевиков, который находился в 17 км в северо-западном направлении от Идлиба, в районе Арманаз.

Известно, что за ночь авиация уничтожила до 200 террористов, а также технику, которая недавно была передана на вооружение боевикам от Турции. Бомбардировка в ночь с 3 на 4 февраля стала для ВКС РФ одной из самых мощных за последние полгода.

Фото и видео: ТГ/Военный Осведомитель

