СМИ: Ударами ВКС РФ уничтожена новейшая турецкая бронетехника

Ранее колонны с боевыми машинами Анкары были переданы боевикам.

Ударами Воздушно-космических сил России уничтожена новейшая турецкая бронетехника. Об этом рассказали журналисты из "Авиа.про". По данным источника, сутки назад колонны с танками Анкары зашли на территорию Идлиба, а после - техника была передана боевикам на вооружение. Российские военные с воздуха смогли ликвидировать место временной дислокации боемашин.

Авиация нанесла удары по тем районам, в которых была замечена турецкая техника. Удары велись целенаправленно. Эксперты предполагают, что военные заранее удостоверились в том, что колонны с боевыми машинами были переданы джихадистам.

На данный момент Турция официально не прокомментировала ситуацию. Специалисты уточнили, что действия России могут попасть под нарушение договоренностей с Анкарой по региону Идлиба, а также как "подготовку к началу эскалации". Ранее в СМИ высказывали предположения о том, что Эрдоган хочет оккупировать северо-запад Сирии, чтобы после присоединить эту территорию к Турции.

В Сирии при обстреле БТР получили ранения трое российских военных.

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