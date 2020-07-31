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СМИ: Ударами ВКС РФ уничтожена новейшая турецкая бронетехника
Сегодня, 7:39
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lesjasap

СМИ: Ударами ВКС РФ уничтожена новейшая турецкая бронетехника

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Ранее колонны с боевыми машинами Анкары были переданы боевикам.

Ударами Воздушно-космических сил России уничтожена новейшая турецкая бронетехника. Об этом рассказали журналисты из "Авиа.про". По данным источника, сутки назад колонны с танками Анкары зашли на территорию Идлиба, а после - техника была передана боевикам на вооружение. Российские военные с воздуха смогли ликвидировать место временной дислокации боемашин.

Авиация нанесла удары по тем районам, в которых была замечена турецкая техника. Удары велись целенаправленно. Эксперты предполагают, что военные заранее удостоверились в том, что колонны с боевыми машинами были переданы джихадистам.

На данный момент Турция официально не прокомментировала ситуацию. Специалисты уточнили, что действия России могут попасть под нарушение договоренностей с Анкарой по региону Идлиба, а также как "подготовку к началу эскалации". Ранее в СМИ высказывали предположения о том, что Эрдоган хочет оккупировать северо-запад Сирии, чтобы после присоединить эту территорию к Турции.

В Сирии при обстреле БТР получили ранения трое российских военных.

Фл=ото: Pixabay.com

Теги: вкс россии, идлиб, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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