По словам политика, РФ не желает устойчивого мира в регионе.

Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в "нападении" на лагерь оппозиции в Идлибе. Об этом президент Турции заявил во время выступления перед парламентом. Трансляцию мероприятия вели местные телеканалы. По словам политика, российские военные атаковали учебный центр в Сирии.

Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что ранее стало известно о том, что при ударе по тренировочному лагерю около города Харем погибли 40 боевиков, не менее 60 получили ранения. Все пострадавшие относятся к террористической группировке Джабаль Дувейля, запрещенной в РФ. На данный момент сирийская провинция Идлиб остается единственным регионом страны, большую часть которого занимают вооруженные формирования. С 2017 года там сформирована зона деэскалации.

Турция предложила РФ вместе и окончательно разрешить проблему Нагорного Карабаха.