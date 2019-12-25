Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным.

Турция предложила РФ вместе и окончательно разрешить проблему Нагорного Карабаха. Об этом в рамках выступления в парламенте сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Политик уточнил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Он призвал коллегу к совместном урегулированию ситуации в регионе конфликта. Трансляцию речи спикера ведет местный телеканал NTV.

Мы провели хорошие переговоры с Путиным. Подробно обсудили Карабах. Мы сказали: давайте уже закончим это все на Кавказе. Хотите, мы сообща сделаем шаги, поговорим со сторонами. Но сейчас нам важно четко решить: будем мы урегулировать проблему или же нет Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турция примет меры, если террористы не отойдут от границ.

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