Турция примет меры, если террористы не отойдут от границ

Глава Турции призвал реагировать на угрозу законными действиями.

Турция заявила, что примет меры, если террористы не отойдут от ее границ со стороны Сирии. Об этом местным парламентариям заявил глава страны Реджеп Тайип Эрдоган в рамках собственного выступления. По словам политика, Анкара готова отреагировать "законными ответными действиями", если угроза нападения боевиков со стороны соседнего государства не будет устранена местными властями.

Мы видим, что угрозы в отношении Турции вдоль всей сирийской границы не снижаются. Если все террористы не будут выдавлены за границу, напомню, это будет причиной наших законных ответных действий Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

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