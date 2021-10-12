Студентов СПбГУП начали отчислять после скандала с ректором

В приказе об отчислении говорится, что студенты распространили в СМИ недостоверную информацию о "вопиющих безобразиях" в вузе.

В Санкт-Петербургском государственном университете профсоюзов отчисляют целую группу студентов 3 курса кафедры режиссуры и актерского искусства после конфликта с ректором Александром Запесоцким. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на отца одного из студентов.

По данным портала, в приказе об отчислении говорится, что студенты распространили в СМИ недостоверную информацию о "вопиющих безобразиях" в вузе, чем нанесли ущерб репутации учебного заведения.

Скандал в СПбГУП разгорелся в конце сентября. Сообщалось, что ректор и первый проректор университета потребовали от студентов подписать документ на возврат денег за несогласованные с вузом вечерние занятия с преподавателями Левицкими. Тогда учащиеся рассказали, что за неисполнение требования им пригрозили административной и даже уголовной ответственностью, а также отчислением.

Дело дошло до того, что вечером 27 сентября во время беседы с ректором одной из студенток стало плохо, и она упала в обморок. На место вызвали полицию. В СПбГУП назвали это "обмороком неудачливой актрисы".

Ранее сообщалось, что незаконно уволенных преподавателей Левицких восстановили на работе при помощи приставов. Родители студентов потребовали снять с должности ректора Александра Запесоцкого за травлю детей.

Фото: wikipedia.org