"Обморок неудачливой актрисы". В СПбГУП прокомментировали ситуацию со студенткой, которой стало плохо

В вузе уверены, что со студенткой все хорошо, и намерены инициировать экспертизы.

Пресс-служба Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов прокомментировала информацию о том, что накануне студентке актерского факультета потребовалась помощь медиков после встречи с ректором. В вузе считают обморок постановкой.

В пресс-службе университета сообщили, что в стенах здания никого насильно не удерживали, а студентка не падала в обморок после беседы с ректором.

Напомним, 27 сентября в петербургских СМИ появились видео, на которых девушку приводили в чувство. Так, например, "РЕН ТВ" опубликован ролик, на котором студентку выносят из здания на носилках сотрудники скорой помощи. Сообщалось, что студентке стало плохо после встречи с ректором Александром Запесоцким. По предварительным данным, поводом для встречи стал конфликт между руководством вуза и четой преподавателей Левицких, который начался еще весной прошлого года. В период пандемии, когда действовал запрет на очные занятия, преподаватели организовали практику в Театре Поколений. Ребята скинулись на аренду помещения. В университете сочли подобные действия незаконными, так как все проходило без разрешения вуза, и потребовали деньги от преподавателей. Ребят попросили подписать заявление, в котором студенты 3-го курса признавали бы свою вину и просили вернуть им денежные средства, которые они отдали Левицким. Фотографию заявления публиковал "78.ru".

"Обморок" студентки был инсценирован группой актеров-третьекурсников, уличенных в передаче денег своим преподавателям, что по мнению университета считается взяткой и строго наказуемо. Будучи выведенными на чистую воду, студенты не нашли ничего лучше, чем попытаться ее замутить. говорится в официальном сообщении.

СПбГУП готовит обращения в правоохранительные и судебные органы.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза по опубликованным видеороликам, но уже сейчас можно утверждать, что ни "сердечного приступа", заявленного "потерпевшей", ни обморока никакого не было. пресс-служба СПбГУП.

В пресс-релизе говорится о том, что "скорую" студентке вызвал именно ректор.

Фото: читатель Piter.TV