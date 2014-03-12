Родители студентов попросили уволить ректора СПбГУП

Они пожаловались в Минобрнауки на ректора.

Родители студентов третьего курса кафедры актерского мастерства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов пожаловались в Министерство науки и высшего образования РФ, Федерацию Независимых Профсоюзов России, Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки и прокуратуру Петербурга на действия ректора Александра Запесоцкого и первого проректора вуза Ларисы Пасешниковой. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказали сами родители, руководство учебного заведения угрожает студентам административной и уголовной ответственностью за участие во внеучебных занятиях в Театре поколений.

Напомним, 27 сентября в петербургских СМИ появились видео, на которых девушку приводили в чувство. Так, например, "РЕН ТВ" опубликован ролик, на котором студентку выносят из здания на носилках сотрудники скорой помощи. Сообщалось, что студентке стало плохо после встречи с ректором Александром Запесоцким. По предварительным данным, поводом для встречи стал конфликт между руководством вуза и четой преподавателей Левицких, который начался еще весной прошлого года. В период пандемии, когда действовал запрет на очные занятия, преподаватели организовали практику в Театре Поколений. Ребята скинулись на аренду помещения. В университете сочли подобные действия незаконными, так как все проходило без разрешения вуза, и потребовали деньги от преподавателей. Ребят попросили подписать заявление, в котором студенты 3-го курса признавали бы свою вину и просили вернуть им денежные средства, которые они отдали Левицким.

Позже в СПбГУП прокомментировали ситуацию со студенткой, которой стало плохо. В вузе считают обморок постановкой.

Фото: wikipedia.org