Молодой человек решил заработать на продаже книги подозреваемого в убийстве преподавателя

В 2017 году кандидат исторических наук, подозреваемый в убийстве, оставил в книге свой автограф.

Мужчина решил продать книгу с автографом доцента университета Олега Соколова, который подозревается в убийстве молодой девушки. Объявление появилось на одном из сервисов для размещения объявлений ночью 10 ноября.

Продавец на сайте зарегистрирован как Петр, однако книга подписана для некого Евгения в 2017 году. Стоимость экземпляра он оценил в 24 тыс.рублей.

Напомним, что накануне Соколова выловили из реки Мойка с отсеченными конечностями его бывшей студентки и сожительницы Анастасии Ещенко. Преподаватель СПБГУ убил ее из мелкокалиберного ружья в ходе домашней ссоры 7 ноября, в четверг. Тело он решил распилить и сбросить в Мойку, но из-за алкогольного опьянения упал в нее сам. На допросе он поведал, что после избавления от трупа он собирался покончить с собою у стен Петропавловской крепости в костюме Наполеона Бонапарта.

Сейчас студенты Петербургского университета собирают петицию против руководства СПБГУ.

Сегодня утром в Петербург также прибыла мать погибшей девушки - Галина Ещенко.

Фото: avito.ru