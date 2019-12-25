Власти Петербурга подтвердили начало строительства Широтной магистрали скоростного движения в начале 2021 года

Шестиполосная дорога протяженностью боле 27 км будет платной.

Строительство участка Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) от ЗСД в районе Благодатной улицы до Витебского проспекта начнется в начале 2021-го года. Об этом сообщила пресс-служба администрации вице-губернатора Александра Беглова.

Отметим, что строительство должно было начаться в 2020 году, об этом неоднократно заявляли чиновники. Как узнал Piter.TV еще в июне, начало работ все же перенести на 2021-й год. В начале октября Беглов поинтересовался у вице-губернаторов, хватит ли городу средств на реализацию проекта.

Среди других дорожных проектов градоначальник отметил строительство дорог у "Лахта Центра" и на участках Южно-Волхонской дороги. Первый этап работ завершится в этом году. На следующий год, помимо ШМСД, в планах строительство Южной широтной магистрали и развязки на пересечении Московского и Дунайского проспектов.

Несмотря на пандемию, работы не прекращались, отметил градоначальник. Объем федерального финансирования на текущий дорожный ремонт составил 7 млрд рублей.

Фото: дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и ЛО