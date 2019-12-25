Боевики отпраздновали на улицах Афганистана завершение американской миссии.

Стреляющих в воздух талибов после завершения миссии США в стране сняли на видео. Ролики опубликованы в социальных сетях местными журналистами. Члены радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) отпраздновали вывод американских войск с территории Афганистана. На размещенных кадрах видно, что боевики стреляют в воздух из автоматического оружия.

Талибы салютуют. автор ролика (военный корреспондент Александр Коц)

Другие очевидцы также подтвердили, что талибы отмечают завершение американской военной миссии на улицах Кабула.В Пентагоне похвалили талибов.

Фото: Pixabay.com