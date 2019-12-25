Стреляющих в воздух талибов после завершения миссии США в стране сняли на видео. Ролики опубликованы в социальных сетях местными журналистами. Члены радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) отпраздновали вывод американских войск с территории Афганистана. На размещенных кадрах видно, что боевики стреляют в воздух из автоматического оружия.
Талибы салютуют.
автор ролика (военный корреспондент Александр Коц)
Другие очевидцы также подтвердили, что талибы отмечают завершение американской военной миссии на улицах Кабула.В Пентагоне похвалили талибов.
Фото: Pixabay.com
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