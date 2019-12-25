Стрелявшему в пермской школе подростку оказали психиатрическую помощь

Днем ранее 12-летний мальчик принес в школу оружие и произвел два выстрела.

Ученик шестого класса, который устроил накануне стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края, был отправлен на обследование в специальное медицинское учреждение, где ему была оказана психиатрическая помощь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Утром 18 октября 12-летний школьник принес с собой в учебное заведение огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвел два выстрела в потолок и стеклопластиковую дверь. Мальчик был задержан директором школы. В разговоре со следователями он сообщил, что намерений кого-либо убивать у него не было.

В настоящее время подросток в установленном законом порядке помещен в специализированное медицинское учреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь. из сообщения СУ СКР по Пермскому краю

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проводится проверка по признакам покушения на убийство. По уголовным делам назначены судебные баллистические, медицинская, генотипоскопическая и компьютерная экспертизы.

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Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю