Местный житель перевозил по Краснодарскому краю N-метилэфедрон.

У жителя Туапсе изъяли 15 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Операция проводилась сотрудниками управления по незаконному обороту запрещенных веществ Краснодарского края. Во время проведения оперативных мероприятий представители закона остановили автомобиль, в котором находилось 30 полимерных пакетов с кристаллообразным веществом белого цвета. Лабораторная экспертиза показала, что вещество является N-метилэфедроном.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Следователи установили, что наркотик фигурант расследования покупал в Интернете. Он планировал сбыть запрещенные вещества бесконтактным способом. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России