Полицейские изъяли у браконьеров в Якутии почти центнер черной икры

Браконьеры также занимались незаконной охотой.

В Якутии полицейскими пресечена браконьерская добыча сибирского осетра и незаконная охота. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что пойманы злоумышленники, которые занимались хищением водных биологических ресурсов в акватории реки Лены, а также незаконно охотились в Булунском районе. Ранее полиция получила данные о том, что за лето местная компания выловила осетра сверх установленной квоты.

Во время осмотра судна выяснилось, что в рефрижераторном трюме хранилось более 430 килограммов рыб семейства осетровых, а также 88 килограммов чёрной икры. Эти показатели превысили имеющуюся у частного предприятия норму на 330 килограммов. Также на суде находилась туша лося, охотничьи ружья и орудия для лова.

Напомним, что сибирский осетр занесен в список особо ценных видов. Он охраняется международными договорами РФ. В общей сложности преступники нанесли ущерб на 7 млн рублей. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям 258 и 258.1 УК РФ.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

