Кузбассовец пошел под суд за изготовление почти 900 бутылок алкоголя

Ущерб от действий злоумышленника составил 200 тысяч рублей.

Жителю Кемеровского района грозит до трех лет лишения свободы за незаконное производство и хранение спиртосодержащей продукции. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что материалы расследования по части 1 статьи 171.3 УК РФ переданы на рассмотрение в судебную инстанцию.

Обвиняется 35-летний жители деревни Мозжуха. У фигуранта во время обысков оперативники нашли 887 бутылок поддельной водки и коньяка, а также 15 литров этилового спирта. В общей сложности объем поддельного алкоголя составил около 500 литров. Контрафакт изготавливался кустарным способом в пристройке жилого дома. У мужчины не было разрешающей лицензии. Смешанный с водой спирт житель Кемеровского района дополнял вкусовыми и цветовыми компонентами. Общая стоимость найденного товара оценивается экспертами в 200 тысяч рублей.

Житель Иркутска задержал и передал полицейским похитителя майнингового оборудования.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

