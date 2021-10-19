Житель Иркутска задержал и передал полицейским похитителя майнингового оборудования

Полиция раскрыла преступную группировку по краже техники.

В Иркутске полицейские пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в серии краж майнингового оборудования. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. К оперативникам за помощью обратился местный житель. Он рассказал, что задержал подозреваемого. Мужчина украл 11 единиц оборудования, связанного с добычей криптовалюты. Стоимость ущерба составила 1 млн 300 тысяч рублей.

Потерпевший объяснил полиции, что ночью заметил пропажу техники, которые размещались в гараже. Во время обхода территории он нашел неизвестного мужчину, который пытался спрятать награбленное.Заметив владельца, злоумышленник решил убежать, но был пойман. Его удерживали до приезда сотрудников МВД. Нарушителем оказался 18-летний юноша. Позже оперативники вышли на след еще троих соучастников преступления. Один из них - несовершеннолетний гражданин.

Следствие полагает, что 32-летний организатор кражи обещал подельникам деньги. Установлено, что задержанные причастны еще как минимум к 4 аналогичным противоправным эпизодам. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ Организатор кражи отправлен под домашний арест, несовершеннолетний фигурант расследования - отпущен под подписку о невыезде. Остальные члены банды помещены в СИЗО.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

