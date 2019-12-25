Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы с участием ветерана войны на Донбассе

Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы из аэрозольного пистолета на Большом проспекте П.С. Подозреваемым стал 27-летний ветеран войны на Донбассе.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство". По информации пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина сделал несколько выстрелов во время конфликта с двумя неизвестными.

Толкнули на улице плечом, я прошел, но за мной погнались трое, забрикодировался в цветочном магазине, до этого стрелял вверх из Пионера в качестве предупредительного выстрела. В магазине попросил закрыть дверь и вызвать полицию.

написал подозреваемый на своей странице в "ВКонтакте".