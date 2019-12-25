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Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы с участием ветерана войны на Донбассе
Сегодня, 9:47
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Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы с участием ветерана войны на Донбассе

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Подозреваемый утверждает, что пытался защититься от хулиганов.

Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы из аэрозольного пистолета на Большом проспекте П.С. Подозреваемым стал 27-летний ветеран войны на Донбассе.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство". По информации пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина сделал несколько выстрелов во время конфликта с двумя неизвестными. 

Толкнули на улице плечом, я прошел, но за мной погнались трое, забрикодировался в цветочном магазине, до этого стрелял вверх из Пионера в качестве предупредительного выстрела. В магазине попросил закрыть дверь и вызвать полицию.

написал подозреваемый на своей странице в "ВКонтакте". 

В отделении полиции мужчина высказал свой протест и разбил стену.

Фото: ВКонтакте / Егор Казак 

Теги: стрельба, уголовное дело, хулиганство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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