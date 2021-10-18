Видео: ветеран войны на Донбассе сломал стену в отделении полиции Петроградского района

Мужчина считает, что его несправедливо удерживали в наручниках.

Мужчина совершил несколько выстрелов из аэрозольного пистолета в Петроградском районе. После задержания в отделении полиции он высказал свой протест и разрушил стену. По данным Piter.TV, нарушителем спокойствия стал 27-летний Егор, ветеран войны на Донбассе.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, стрелявший сам попросил вызвать полицию после конфликта с двумя неизвестными. Полиция составила в отношении мужчины протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным Piter.TV, у хулигана также изъяли нож.

По словам задержанного, он решил "не биться и не получать новую статью", поэтому и попросил вызвать полицию. По версии Егора, за ним гнались три хулигана, от которых он решил забаррикадироваться в цветочном магазине. В отделении его заковали в наручники, задержанный решил выразить протест и разломал стену.

Летом 2021-го года произошла похожая ситуация с участием ветерана войны. Он сделал выстрелы из газового пистолета на Сенной площади, чтобы, по его словам, защитить девушку с ребенком от наркомана.

Видео: ВКонтакте / Егор Казак