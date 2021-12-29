Военные провели боевые тренировки на полигоне у Кало Хорио.

Стрельбы российских танков на Кипре показали на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале Национальной гвардии. Известно, что местные военнослужащие из танкового подразделения провели маневры с использованием техники российского производства. Речь идет о танках Т-80У. Мероприятия проводились на территории боевого полигона, размещенного около населенного пункта Кало Хорио.

Журналисты узнали о том, что танки 20-й бронетанковой бригады Национальной гвардии Республики Кипр совершили марш к месту проведения стрельб. Техника двигалась по пересеченной местности. При этом экипажи преодолевали водные препятствия на своем пути. После этого солдаты смогли ликвидировать заданные мишени из стационарного положения, а также во время движения техники.

Т-80У применялись совместно гусеничными бронетранспортерами Leonidas-2 немецкого производства, которые Кипр купил у Греции. Сейчас на вооружении страны находятся 82 танка Т-80У и Т-80УК. Контракты были заключены на поставку техники еще в 1990-ых годах. Россия также предоставила государству БМП-3.

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Фото и видео: Youtube/National Guard Cyprus