Более 20 кораблей и судов Черноморского флота вышли в море на учения

Более 20 кораблей, катеров и судов Черноморского флота вышли в море на военные учения. Об этом рассказали представители пресс-службы Военно-морского флота России. Известно, что экипажи вышли из мест базирования в Севастополе и Новороссийске.

Задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики. пресс-служба Черноморского флота

Военнослужащие уточнили, что при переходе в указанный морской район российские моряки проведут ряд тренировок. Мероприятия будут связаны с организацией связи, безопасным маневрам в акватории с интенсивным судоходством, противовоздушной обороной в Черном море.

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