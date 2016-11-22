Системы на замену "Тополей" военные получат до конца 2020 года.

Стратегическим "Ярсом" оснастят два полка Барнаульской дивизии РВСН до конца 2020 года. Об этом сообщили журналисты "Российской газеты" со ссылкой на начальника боевой подготовки РВСН Виктора Фотюка. Мобильные системы заменят устаревшие комплексы "Тополь". В декабре 2019 года "Ярсы" получил полк, расположенный на территории Алтайского края.

"Ярсами" уже владеют военные из Йошкар-Олинской, Тейковской, Нижнетагильской и Новосибирской дивизий, а также один из полков Иркутского соединения. также военные имеют модификацию "Ярсов" шахтого базирования. такие комплексы получили представители ракетного соединения в Козельске.

Напомним, что "Ярсы" обладают большей мощностью по сравнению с "Тополями". Из головная часть имеет несколько маневрирующих боевых блоков. Они могут поражать цели противника на расстоянии до 11 тысяч километров. "Ярсы" создавались на базе Московского института теплотехники. Вооруженные силы РФ перевооружаются на данные системы с 2009 года.

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Видео: Youtube/Минобороны