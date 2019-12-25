Через два года США разместит собственную ПРО в Польше.

Названы сроки установления контроля США над европейской частью России. Об этом рассказал военный обозреватель "ТАССа" Дмитрий Литовкин. Специалист напомнил, что Америка в течение ближайшего года-два завершит строительство нового комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore. ПРО разместят на территории польского поселка Редзиково. Именно эта система позволит США установить контроль над европейской частью РФ, считает эксперт.

Дмитрий Литовкин объяснил, что Aegis Ashore сможет отслеживать позиции российских баллистических ракет "Тополь-М", "Ярс" на территории Татищево, Тейково и Козельске. Именно в этих регионах находятся 134 ядерных боезаряда РФ. Они составляют чуть меньше половины всего наземного арсенала страны.

Военный эксперт заметил, что на данном этапе у США наблюдаются проблемы с созданием ПРО. Пентагон собирается менять подрядчика для проведения работ. Предыдущий подрядчик не смог уложиться в установленные сроки.

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