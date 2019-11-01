  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:21
96
nastya960
Код вставки плеера

Минобороны показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку

0 0

Ярс" – российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета.

В Калужской области идет перевооружение первого в Вооруженных Силах РФ соединения, которое переоснащается на ракетный комплекс "Ярс". Об этом сообщали пресс-служба Минобороны.

Новейшая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Всё это занимает несколько часов.

МБР PC-24 "Ярс" – российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования.

Ранее было опубликовано видео пуска "Булавы" с подводного ракетоносца "Князь Владимир".

Видео: Минобороны 

Теги: минобороны, ракета
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 9:40

А почему кординаты  данной пусковой установки не указали? Забыли что-ли?

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии