Минобороны показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку

Ярс" – российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета.

В Калужской области идет перевооружение первого в Вооруженных Силах РФ соединения, которое переоснащается на ракетный комплекс "Ярс". Об этом сообщали пресс-служба Минобороны.

Новейшая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Всё это занимает несколько часов.

МБР PC-24 "Ярс" – российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования.

Ранее было опубликовано видео пуска "Булавы" с подводного ракетоносца "Князь Владимир".

Видео: Минобороны