Минобороны показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку

В Калужской области идет перевооружение первого в Вооруженных Силах РФ соединения, которое переоснащается на ракетный комплекс "Ярс". Об этом сообщали пресс-служба Минобороны.
Новейшая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Всё это занимает несколько часов.
МБР PC-24 "Ярс" – российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования.
Ранее было опубликовано видео пуска "Булавы" с подводного ракетоносца "Князь Владимир".
Видео: Минобороны
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А почему кординаты данной пусковой установки не указали? Забыли что-ли?