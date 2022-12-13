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Страны Центральной Азии и США обсудили борьбу с терроризмом и продбезопасность

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Мухтар Тлеуберди провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Страны Центральной Азии и США обсудили борьбу с терроризмом, энергетическую ситуацию, экологические проблемы и продовольственную безопасность. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном сделал министр по иностранным делам Казахстана Мухтар Тлеуберди. Чиновники встретились в формат "С5+1".

Механизм C5+1 зарекомендовал себя как эффективная региональная дипломатическая площадка для продвижения экономического сотрудничества, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.

Мухтар Тлеуберди, глава МИД Казахстана

Дипломат пояснил, что Казахстан продолжает свою многовекторную и взвешенную внешнюю политику в соответствии со обозначенными правительством  дипломатическими приоритетами.

Мишустин заявил, что РФ сосредоточится на продбезопасности во время председательства в ЕАЭС.

Фото и видео: YouTube / The Independent

Теги: госдеп, казахстан, мухтар тлеуберди, центральная азия, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Происшествия, Терроризм,

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