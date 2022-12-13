Страны Центральной Азии и США обсудили борьбу с терроризмом и продбезопасность

Страны Центральной Азии и США обсудили борьбу с терроризмом, энергетическую ситуацию, экологические проблемы и продовольственную безопасность. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном сделал министр по иностранным делам Казахстана Мухтар Тлеуберди. Чиновники встретились в формат "С5+1".
Механизм C5+1 зарекомендовал себя как эффективная региональная дипломатическая площадка для продвижения экономического сотрудничества, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.
Мухтар Тлеуберди, глава МИД Казахстана
Дипломат пояснил, что Казахстан продолжает свою многовекторную и взвешенную внешнюю политику в соответствии со обозначенными правительством дипломатическими приоритетами.
Мишустин заявил, что РФ сосредоточится на продбезопасности во время председательства в ЕАЭС.
Фото и видео: YouTube / The Independent
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