Мухтар Тлеуберди провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Страны Центральной Азии и США обсудили борьбу с терроризмом, энергетическую ситуацию, экологические проблемы и продовольственную безопасность. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном сделал министр по иностранным делам Казахстана Мухтар Тлеуберди. Чиновники встретились в формат "С5+1".

Механизм C5+1 зарекомендовал себя как эффективная региональная дипломатическая площадка для продвижения экономического сотрудничества, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии. Мухтар Тлеуберди, глава МИД Казахстана

Дипломат пояснил, что Казахстан продолжает свою многовекторную и взвешенную внешнюю политику в соответствии со обозначенными правительством дипломатическими приоритетами.

Мишустин заявил, что РФ сосредоточится на продбезопасности во время председательства в ЕАЭС.

Фото и видео: YouTube / The Independent