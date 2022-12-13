Мишустин заявил, что РФ сосредоточится на продбезопасности во время председательства в ЕАЭС

Глава Кабмина вспомнил слова президента Путина о том, что страны пятёрки обладают сильной агропромышленной базой.

Во время главенства России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), вопрос продовольственной безопасности станет одним из наиболее важных в повестке. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе.

Напомним, что Россия стала представителем организации, в состав которой также ходят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия,

Совместные быстрые и устойчивые каналы, логистические цепочки являются самым серьезным стимулом для аграрного сектора наших стран и существенным вкладом в глобальную продовольственную безопасность. Работа в этой сфере станет одним из приоритетов российского председательства в союзе в этом году. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Также глава кабмина подчеркнул, что страны ЕАЭС могут более эффективно использовать имеющиеся у стран мощные ресурсы в вопросе безопасности. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, страны пятёрки обладают мощнеой агропромышленной базой, которая позволит не только обеспечить страны необходимой сельхозпродукцией, но и производить экспорт продовольствия в значительных объемах.

Ранее мы сообщили о том, что РФ занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета.

Фото и видео: Правительство России