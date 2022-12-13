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Мишустин: РФ занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета

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Глава кабмина РФ объяснил важность цифровизации общества.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что страна занимает первое место в европейском регионе по количеству пользователей интернета. Соответствующей статистикой чиновник поделился с коллегами в рамках своего выступления на пленарном заседании международного цифрового форума Digital Almaty, организованного в Казахстане. Эксперт отметил, что Москва является одним из лидеров цифровизации и доступности Сети для местных пользователей.

Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству дата-центров.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров полагает, что у властей в России есть собственное видение того, как под влиянием технологий будет трансформироваться мировая система. Часто именно Москва в пространстве ЕАЭС является инициатором цифровизации,оказывает поддержку перспективным предложениям по улучшению деловой среды.

Мишустин: страны ЕАЭС должны стремиться к технологическому суверенитету.

Фото и видео: YouTube / Digital Almaty

Теги: digital almaty, европа, интернет, михаил мишустин, цифровизация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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