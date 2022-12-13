Мишустин: страны ЕАЭС должны стремиться к технологическому суверенитету

Глава кабмин РФ рассказал о необходимости создавать собственные программные продукты.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин считает, что страны ЕАЭС должны стремиться к технологическому суверенитету своего пространства. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на пленарном заседании международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023, организованного в Казахстане. На текущий момент ни в одной стране ЕАЭС нет достаточно развитого потребительского рынка для того, чтобы поддерживать создание и развитие высокотехнологичных направлений. По мнению главы кабмина РФ, этой цели можно добиться путем кооперации. В России напомнили, что иностранные программные продукты удобны для потребителей, однако в любой момент Запад может перекрыть км ним доступ.

При отсутствии собственных решений и любых альтернатив – приведет к хроническому отставанию от остального мира. Можем ли мы себе такое позволить? Конечно, нет. Все правительства государств союза должны направить усилия. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Россия открыта для иностранных специалистов в IT-сфере, заявил Мишустин.

Фото и видео: YouTube / Digital Almaty