Россия открыта для иностранных специалистов в IT-сфере, заявил Мишустин

Михаил Мишустин рассказал о цифровизации ЕАЭС.

Россия открыта для иностранных высококфалифицированных специалистов в IT-сфере. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании международного форума Digital Almaty сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что страна формирует для профессионалов в информационной сфере хорошие условия. В частности, речь идет об упрощении вида на жительство. По мнению спикера, для реализации совместных цифровых проектов на территории ЕАЭС существуют все необходимые компетентные лица. Он также позитивно оценил кадровую политику пространства. позволяющую обучать новых профессионалов. В РФ власти удвоили контрольные показатели по приему в вузы на бюджет по It-специальностям, там же работают цифровые кафедры для учащихся по всем направлениям.

Мы открыты для высококвалифицированных иностранных специалистов в столь значимой индустрии и создаем для них все условия. Принят закон, согласно которому они могут получать вид на жительство в упрощенном порядке. Это касается и членов их семей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Россия имеет собственные аналоги для иностранного софта, заявил Мишустин.

Фото и видео: YouTube / Digital Almaty