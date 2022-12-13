Россия имеет собственные аналоги для иностранного софта, заявил Мишустин

Михаил Мишустин рассказал об импортозамещении.

Россия имеет собственные аналоги для большинства иностранного софта. Соответствующее заявление председатель правительства Михаил Мишустин сделал в ходе выступления на пленарном заседании международного форума Digital, проводимого в Казахстане. Чиновник заметил, что в стране ведется работа по донастройке этого программного обеспечивания под конкретные нужды бизнес-индустрии, производств и потребителей. Дополнительно кабмин сформировал систему центров компетенций. В его деятельность вовлечено более 500 российских предприятий.

Для большинства иностранного софта - около уже 85% - существуют российские аналоги. Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств. Поддерживаем создание новых программных продуктов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению Мишустина, сейчас разработчики, управленцы, представители деловых кругов и власти объединены общей целью, которой является обеспечение страны восстребованным и удобным ПО, которое по своим возможностям не будет уступать зарубежным аналогам. На текущий момент в работу отобрано порядка 200 таких инициатив.

Мишустин призвал развивать взаимодействие платежных систем в ЕАЭС.

Фото и видео: YouTube / Digital Almaty