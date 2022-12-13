Глава кабмина РФ рассказал о цифровизации общества.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал развивать взаимодействие платежных систем в ЕАЭС. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на пленарном заседании международного информационного форума Digital Almaty, проводимого в Казахстане. Эксперт рассказал, что цифровизация находится в сфере интересов как граждан, так и бизнес-индустрии.

Для обеспечения свободного движения капиталов между нашими странами также нужно развивать взаимодействие платежных систем государств "пятерки", что в интересах наших граждан и бизнеса, прежде всего – малого и среднего. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт полагает, что свободному движению товаров должна способствовать экологичная система цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза. Дополнительно документооборот между странами в пространстве должен перейти из бумажного варианта в цифровой. Михаил Мишустин уверен в том, что эти меры помогут сформировать развернутую технологическую инфраструктуру, создать основу для "витрины" национальных сервисов для пользователей.

Мишустин сообщил о рекордном товарообороте с Арменией.

Фото и видео: YouTube / Digital Almaty