Глава кабмина РФ обсудил с коллегой из Армении экономическое сотрудничество.

Мишустин сообщил о рекордном товарообороте с Арменией. Соответствующее заявление председатель правительства сделал в ходе своего общения с премьер-министром Никол Пашиняном. Москва предлагает Еревану заниматься новыми проектами и активнее работать на внутренних рынках друга друга.

На уровне правительств ведется активнейшая работа по укреплению торгово-экономического взаимодействия, и, несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, успешно развивается. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин уверен в том, что Россия является ведущим внешнеторговым партнером и основным инвестором в экономическую систему Армении. За период с января по ноябрь 2022 года объем товарооборота между странами увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Объем превысил четыре миллиарда и 100 миллионов долларов. При этом объем накопленных российских инвестиций составляет порядка 2 млрд. Сейчас свыше 40 ведущих компаний работают на армянском рынке и входят в число крупнейших налогоплательщиков этого государства.

Россия выступает за разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье.

Фото и видео: Правительство России