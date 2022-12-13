Михаил Мишустин провел встречу с Николом Пашиняном.

Россия выступает за разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье. Соответствующее заявление председатель правительства РФ Михаил Мишустин сделал в ходе двусторонней рабочей встречи с армянским премьер-министром Николом Пашиняном. Глава кабмина подчеркнул, что требуется формировать транспортные инфраструктурные маршруты, что отвечает национальным интересам всех региональных участников.

Мы традиционно выступаем за разблокирование экономических и транспортных связей в Закавказье, считаем важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Армянский коллега Никол Пашинян обратил внимание российского чиновника на проблему Лачинского коридора. Иностранец заметил, что "в Нагорном Карабахе развивается гуманитарный кризис. Он уверен, что Москва остается ключевым партнером в области сферы безопасности для Еревана.

Мишустин назвал укрепление связей РФ и Казахстана безусловным приоритетом для Москвы.

Фото и видео: Правительство России