Глава кабмина РФ встретился с Алиханом Смаиловым из Казахстана.

Мишустин назвал укрепление связей РФ и Казахстана безусловным приоритетом для Москвы. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего выступления на полях межправительственного заседания ЕАЭС, проводимого в Казахстане. Он напомнил коллеге Алихану Смаилову о том, что взаимодействие между странами основано на братских и дружеских связях и стратегическом партнерстве. Совместная торговля увеличилась на 10% и составляет на текущий момент 25,5 миллиардов долларов. Он пояснил, что привел статистику только за январь - ноябрь прошлого года.

Для нас, конечно же, укрепление отношений с Казахстаном является безусловным приоритетом, наше сотрудничество основано на принципах братской дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В плане двусторонних отношений Михаил Мишустин отметил коллеге, что сторонам важно ускорить создание производственных цепочек в таких сферах как промышленность, транспортная инфраструктура, энергетика, машиностроение, развитие технологического потенциала.

Мишустин: Россия готова к конструктивному взаимодействию с партнерами ЕАЭС.

Фото и видео: Правительство России